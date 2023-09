Qualifiche di Singapore interrotte in Formula 1 per un bruttissimo incidente occorso a Lance Stroll nel Q1. Ha perso il controllo della sua Aston Martin nell'ultima curva prima del rettolineo ed è finito contro le barriere distruggendo praticamente tutta la sua monoposto. Indenne il pilota, al centro medico per controlli di routine. Ecco la sequenza fotografica del terribile impatto (fortunatamente senza conseguenze per il pilota)

