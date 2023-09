Terzo nella griglia di partenza del Gp di Singapore, Charles Leclerc ha commentato le qualifiche e la prova della Ferrari: "Correre qui è estremamente difficile, purtoppo mi è mancato qualcosa per migliorare la mia posizione. Ma con Sainz abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non credevamo di essere così competitivi, speriamo sia lo stesso domani in gara". Tutto il fine settimana di Marina Bay live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Una prima fila tutta rossa (sarebbe stata la seconda consecutiva) mancata per soli 7 millesimi, ma Charles Leclerc può comunque guardare con ottimismo alla corsa. Buona prova per il pilota della Ferrari, terzo nella griglia di partenza del Gp di Singapore (domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW) dietro al compagno di squadra Sainz, in pole position, e a Russel su Mercedes. "Correre qui è estremamente difficile - ha detto Leclerc dopo le qualifiche -, lo è dappertutto, ma qui di più per la temperatura delle gomme e il surriscaldamento nel corso del giro. C'è sempre grande equilibrio, dal primo all'ultimo settore. Anche la Mercedes oggi andava molto forte, è stata una qualifica interessante ma purtroppo mi è mancato qualcosa per migliorare la mia posizione".