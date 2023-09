Lando Norris scherza al termine del GP di Singapore, chiuso al 2° posto grazie anche all'aiuto nel finale di Sainz, amico ed ex compagno in McLaren: "Carlos è stato generoso, mi ha aiutato...". E sui social lo spagnolo posta: "Carlando 1-2!". Tutto il Mondiale è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

