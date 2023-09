Il pilota canadese non ha subito gravi conseguenze dopo il terribile incidente al termine del Q1, ma la macchina è distrutta e il team ha deciso di non prendere parte alla gara di oggi: "Dobbiamo affrontare un lavoro enorme per riparare l'auto oggi e Lance è ancora dolorante a causa del forte impatto. L’attenzione di Lance ora si sposta sul completo recupero in vista del Gran Premio del Giappone". La gara di oggi live alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE