Cresce l'attesa per la gara di oggi a Marina Bay, con la Ferrari di Sainz che scatta dalla pole (seconda di fila dopo Monza) e quella di Leclerc dalla terza casella in griglia. Tra le Rosse c'è la Mercedes di Russell. Verstappen deve rimontare dall'undicesimo posto dopo un sabato disastroso, mentre alla gara non prenderà parte Stroll dopo il pesante crash nel Q1. Meteo, giri e tutte le ultime news prima del via. Gara LIVE alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GRIGLIA DI PARTENZA

Una domenica che può segnare il riscatto e la rinascita della Ferrari. E' quello che si augurano i tifosi della Rossa, pronti alla gara di Singapore dove Carlos Sainz scatterà dalla pole position - seconda di fila dopo Monza - e Charles Leclerc dalla terza casella in griglia. Tra loro la Mercedes di George Russell, mantre la Red Bull è chiamata a una reazione dopo un weekend finora da dimenticare e un sabato che ha addirittura visto le monoposto del leader Verstappen e del compagno di squadra Perez non passare al Q3. Max scatterà undicesimo, riuscirà a rimontare? Sulla carta questa è la gara c he può portare alla Red Bull già il titolo Costruttori.

GP Singapore, la programmazione su Sky Ore 10.30: “Whatever it Takes – the Race before the Races”

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 - gara (in differita alle 18 su TV8)

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 18.45: Il Discorso del Re

Ore 19: Race Anatomy

Aston Martin, Stroll non prende parte al GP

A seguito del terribile incidente in qualifica di Lance Stroll, Aston Martin e il pilota hanno consiuntamente deciso di non correre a Marina Bay. Il pilota canadese sta fortunatamente bene dopo il forte impatto, anche se è ancora dolorante, mentre la macchina ha riportato grossi danni. "In seguito all'incidente di Lance - si legge in una nota - pilota e team hanno concordato congiuntamente che non parteciperà alla gara di questa sera. La squadra deve affrontare un lavoro enorme per riparare l'auto oggi e Lance è ancora dolorante a causa di un impatto così forte. L’attenzione di Lance ora si sposta sul completo recupero in vista del GP del Giappone". Aston Martin sarà duqnue in pista solo con Fernando Alonso.

Gara : giri 62

: giri 62 Lunghezza : 4,938 KM

: 4,938 KM Curve: 19

Gomme, le scelte di Pirelli per Marina Bay Come nei circuiti cittadini già affrontati, anche a Marina Bay si corre con le tre mescole più morbide della gamma Pirelli. La C3 verrà utilizzata come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft.

Le previsioni meteo per la gara di Singapore Condizioni instabili e alte possibilità di temporali. Debole/moderato vento da Sud. RACE: 30°C.