Carlos Sainz al settimo cielo dopo il trionfo a Singapore: "Abbiamo regalato una gioia ai tifosi dopo una stagione difficile. E' stato un weekend perfetto, oggi ho gestito i limiti della macchina. Concedere DRS a Norris ci ha aiutati a vincere: è stato un momento Carlando! E' una sensazione incredibile". Tutto il Mondiale è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Carlos Sainz riporta la Ferrari alla vittoria dopo oltre un anno grazie anche a una strategia geniale nel finale: per contrastare il prepotente ritorno delle Mercedes, forti di gomma media nuova, lo spagnolo rallenta per concedere DRS alla McLaren di Norris, capace così di lottare e rallentare Russell e Hamilton. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW VIDEO: L'ULTIMO GIRO - SAINZ 'REGALA' DRS' A NORRIS

"Gestito i nostri limiti, sensazione incredibile"

"Sensazione incredibile e weekend incredibile. Voglio ringraziare ogni membro della Scuderia Ferrari per aver fatto uno sforzo incredibile per dare una svolta alla stagione. Siamo riusciti a vincere dopo un inizio difficile. Abbiamo fatto un weekend perfetto, abbiamo vinto questa gara. Torniamo a casa con un primo posto e sono sicuro che tutta l’Italia e tutti i tifosi della Ferrari saranno orgogliosi. Dovevamo gestire i nostri limiti sul degrado delle gomme. All’inizio dovevamo arrivare al giro target per poter montare le gomme che avevamo in mente. Poi la Safety Car è arrivata prima di quanto ci aspettassimo, quindi abbiamo dovuto fare uno stint più lungo del previsto con le hard. Ho dovuto cercare di tenere dietro George e tutto doveva funzionare alla perfezione. I margini erano strettissimi, ma abbiamo dato a Lando un po’ di DRS per aiutarlo e alla fine siamo riusciti ad arrivare primi. Ho controllato la gara. Pensavo di avere il passo giusto. Poi è ovvio, non voglio mentire, sei sempre sotto pressione e sei sempre vicino a commettere errori in un circuito come questo. Ma mi sono sentito sotto controllo e sono riuscito a gestire tutto bene. Portare la macchina al traguardo è stata la sensazione più bella, sono al settimo cielo”.