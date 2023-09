Per il pilota ex Haas ci sono molte possibilità di passare al Wec dalla prossima stagione: al 90% questo sarà il suo futuro. Forse restreà nell'orbita Mercedes, dove attualmente è terzo pilota. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE