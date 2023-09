Il vincitore dell'ultimo GP di Singapore ha chiuso col secondo e quarto tempo le Libere 1 e 2 in Giappone: "In questo fine settimana le differenze con i nostri diretti rivali sembrano essere minori e siamo tornati dove eravamo nelle ultime gare. Abbiamo un paio di giorni interessanti davanti a noi". Il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA CRONACA DELLE LIBERE