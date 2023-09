Le qualifiche del GP del Giappone iniziano male per la Williams e per Sargeant, protagonista si un incidente alla chicane a 9’ dal termine del Q1: il pilota, che ha perso la monoposto in trazione, sta bene. Macchina messa male e meccanici che saranno costretti agli straordinari in vista della gara. Non un’ottima notizia per il driver americano, sul cui futuro nel Mondiale non ci sono certezze. 2° incidente in Q1 in meno di un mese per Sargeant dopo Zandvoort. Anche allora causò la bandiera rossa

