Rivelazione di questa stagione, per lui è arrivato in Giappone il primo podio in carriera in Formula 1. Oscar Piastri sul podio di Suzuka però non sembrava appagato, il suo sogno è ovviamente vincere. Ma celebriamo questo suo traguardo in Giappone con alcuni numeri che sottolineano il suo valore. Il Mondiale torna nel weekend dell'8 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

