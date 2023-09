Il pilota australiano, fermo ai box a causa di un intervento alla mano sinistra, parla dopo il suo rinnovo per il 2024 con l'AlgphaTauri: "Entusiasta di avere un posto in griglia anche il prossimo Mondiale, un anno fa non sapevo cosa volevo". Il Mondiale torna nel weekend dell'8 ottobre in Qatar: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW