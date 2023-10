Un po' sono sempre stato dalla sua parte e simpatizzato per lui, ma dopo l'eliminazione nel Q2 a Losail diventa complicato per Perez. Rischia di farsi sostituire in Red Bull la prossima stagione, e delle voci già girano. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

