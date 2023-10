La Mercedes conquista il secondo e il terzo posto nelle qualifiche, ma non tutti i piloti si ritengono pienamente soddisfatti. Infatti, mentre Russell si dice contento per il secondo posto ottenuto, Hamilton non è soddisfatto, pur ammettendo che per il team è un gran risultato. Entrambi concordano con il fatto che domenica battaglieranno con le Ferrari per il secondo posto nella classifica costruttori. “Sarà una prima volta per tutti”, afferma il sette volte campione del mondo

QATAR, DIRETTA DELLA SPRINT RACE