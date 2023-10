Misure d'emergenza adottate dalla FIA a seguito dei controlli effettuati da Pirelli per i problemi alle gomme che nella giornata di ieri sarebbero stati causati dai nuovi cordoli installati sul tracciato. Prima della qualifica Shootout una sessione di prove supplementari con track limits modificati. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

La qualifica Shootout in Qatar è scattata con 20' di ritardo rispetto al programma iniziale. La decisione dopo i controlli effettuati venerdì da Pirelli che ha riscontrato problemi alle causati dai nuovi cordoli presenti sul tracciato. La FIA di conseguenza ha adottato delle misure di emergenza e nel pomeriggio di sabato, prima della qualifica Shootout, si è tenuta una sessione extra di prove ("familiarizzazione") con track limits rivisti. La modifica ha riguardato il cambiamento della traiettoria in curva 12-13 di 80 centimetri.. Se dai test si dovessero essere evidenziare ulteriori criticità - lo si saprà con chiarezza solo prima del GP di oggi - potrebbe essere stabilita una durata massima per ciascuno stint e un numero minimo di pit stop da effettuare nel corso della gara. I piloti, non coinvolti nella decisione, non hanno molto gradito tutto questo processo.