Grande gioia per Max Verstappen, che conquista a Lusail il terzo titolo consecutivo: "E' incredibile aver raggiunto tanti campioni a tre Mondiali. E' una sensazione fantastica e un'annata straordinaria. Continueremo a spingere e fare ancora meglio in futuro".

"Quarto titolo come Vettel? Spero di continuare così..."

"E’ una sensazione fantastica. E’ stata un’incredibile annata con grandi gare e sono estremamente fiero del lavoro che ha svolto il team. E’ davvero piacevole far parte di questo gruppo di persone, ed è incredibile essere tre volte campione del mondo. Continueremo a spingere e proveremo a fare il meglio che possiamo, anche oggi è stata una gara piuttosto entusiasmante. Un po’ un peccato per le Safety Car, ma è stata bella e divertente, e sono molto contento. Oscar ha fatto una grande gara, non penso fosse tanto semplice perché è partito con le medie e c’erano altri che avevano più grip in partenza, ma ha fatto bene. Ho provato a prenderlo alla fine ma non ci siamo riusciti. Quarto titolo come Vettel? Vedremo cosa accadrà, ma ora cerco di godermi il momento e spero di poter continuare così di slancio anche in futuro”.