Tante emozioni nei team radio al termine della Sprint in Qatar che ha incoronato l'olandese della Red Bull per la terza volta campione del mondo. E via radio il team principal Horner gli ricorda: "Tre titoli come Brabham, Lauda, Senna. Piquet, Stewart... e ora Verstappen". Domani il GP del Qatar: live alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLA SPRIN IN QATAR