Max Verstappen domina in Qatar e celebra il suo terzo titolo iridato, vinto sabato dopo la Sprint: "Gara decisa nel primo stint, poi ho gestito il passo. Faremo un po' di festa, ma ci sono altre gare che vogliamo vincere. E' stata una gara dura, ho dovuto spingere perché le McLaren andavano forte". Il Mondiale torna tra 2 settimane ad Austin: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Il primo stint ha deciso la mia gara"

"Il primo stint ha deciso la mia gara. Dopo ho potuto gestire il passo, facendo in modo che le gomme restassero nella giusta finestra. Le McLaren però erano veloci oggi, ho dovuto spingere per vincere. Gara dura? Una delle più dure, di sicuro nelle prime cinque. Festa per il titolo? Sì, ci godremo sicuramente un po’ di festa dopo la gara, ma ci sono ancora alcuni GP che vogliamo vincere. Tre soste obbligatorie? Mi piacerebbe spingere il più possibile, ma senza dover fare così tanti pit stop. Disegniamo le macchine per andare forte, per essere efficienti sulle gomme. Oggi non abbiamo potuto utilizzare questo, anche se è il nostro punto di forza, perché ci è stato imposto il numero di soste. Ma vedremo cosa si può migliorare per il futuro”.