I piloti dell'Alfa Romeo si sono calati nell'atmosfera di Austin e del Texas nei giorni che precedono il GP degli Usa: quello che però sembra da questi scatti solo dello shopping per acquistare dei tipici abiti da cowboy, potrebbe portare anche a qualche sorpresa. "Tenete gli occhi aperti domenica", si legge sui social del team. Il GP è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV