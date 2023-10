In occasione della gara in Texas, la Ferrari ha creato delle t-shirt "GP Austin special edition" ispirate ovviamente alle corse, ma anche al football americano. Le hanno indossate due modelli d'eccezione: i piloti Leclerc e Sainz. Il fine settimana di gara è come sempre live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

