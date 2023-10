Trenta e quaranta sono i numeri ricorrenti nelle statistiche GP degli Stati Uniti: quello di Austin è il 40° GP dall'inizio della stagione scorsa e se Verstappen vincerà, sarà la sua 30^ vittoria in 40 gare. 40 è anche l'attuale digiuno di vittore di Hamilton. Per Max, in caso di vittoria, sarebbe la 50^ in carriera. La gara in diretta domenica alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Prendiamo in prestito il titolo da un antico gioco di carte per sottolineare uno strano allineamento numerico tra il GP del Qatar e quello degli USA. Austin segnerà il 40° GP dall’inizio della stagione scorsa, e fino a qui non ci sono grossi eventi da segnalare, tuttavia se mettiamo in conto una vittoria di Verstappen (e chi altri? visto che l’anno scorso riuscì a vincere nonostante un problema al pit stop, e non era il Max di quest’anno…) l’olandese conterà 30 vittorie in 40 gare, tre su quattro, 75 per cento. Questo farebbe il pari con un altro “Trente et Quarante”: in Qatar ha festeggiato la 30^ pole e, di pari passo, Hamilton, con un incidente alla prima curva, non ha festeggiato, ha bensì portato a 40 il suo digiuno attuale di vittorie. Il più lungo per lui. Ovviamente per Max, in caso di vittoria, c’è un altro, splendido, numero tondo: la 50^ vittoria in carriera.