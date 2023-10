Anche la Williams ha pensato ad una livrea speciale per il GP di Austin: la scuderia inglese vuole omaggiare non solo la nazionalità di Sargeant e della società proprietaria del team, Dorilton Capital, ma anche l'unione con i partner con sede negli USA. La livrea raffigura i colori della bandiera a stelle e strisce sul cofano motore e sull'ala posteriore i piloti hanno scelto alcuni degli NFT di Kraken, partner commerciale. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

