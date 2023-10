Il team principal della Ferrari è soddisfatto ma non si esalta dopo la pole di Leclerc ad Austin: "Sono contento per Charles, questa pole è una pietra miliare per il team. Ma la gara sarà lunga, la pole è la miglior partenza per il GP di domenica. Non abbiamo fatto simulazione gara, andremo alla cieca come gli altri: la Sprint sarà di grande aiuto in vista della gara lunga". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

"Gara lunga e difficile, andremo alla cieca senza simulazioni"

"La pole è la miglior partenza per domenica, sono contento per Leclerc. La gara sarà lunga e difficile, ma è una pietra miliare per il team. Stiamo lottando con McLaren e Mercedes, abbiamo una buona posizione anche con Carlos. Siamo soddisfatti delle sessioni, sta andando bene. Siamo molto veloci in curva 1, abbiamo equilibrio e siamo competitivi in tutto il giro. E' un'ottima preparazione della gara. Dobbiamo stare calmi, stiamo parlando di centesimi e Verstappen ha visto il suo tempo cancellato. Siamo in buone condizioni, ma dobbiamo vedere come ci adegueremo alla gara. Non abbiamo fatto simulazioni. E' un insieme di fattori, il team è andato bene. Andremo alla cieca, visto il format di questo weekend non abbiamo fatto uno stint lungo, ma è così per tutti. La Sprint sarà la miglior preparazione per la gara di domenica".