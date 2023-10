Dopo Austin scatta il conto alla rovescia per le ultime 5 gare della stagione che mettono in palio punti pesanti e decisivi per la classifica Costruttori ma anche per il FantaF1. Qui i consigli di YawClub in vista della gara di Austin. Sabato la Sprint a mezzanotte, domenica GP alle 21: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP USA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE