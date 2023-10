Charles Leclerc chiude al 3° posto la Sprint di Austin: "Manovra al limite di Max in partenza, che mi ha fatto perdere una posizione. Lui e Hamilton erano più veloci sul passo, dobbiamo analizzare anche la strategia con la gomma rossa di Sainz. Speriamo domani di poter vincere". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

