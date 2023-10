Ci aspetta un altro weekend di motori su Sky Sport e NOW , con Formula 1 e MotoGP in pista. Si parte con la Sprint Race di Formula 1 ad Austin a mezzanotte e si continua con l'altra Sprint, quella della MotoGP in Australia, alle 4. La gara di F1 chiuderà il super programma sui nostri canali: domenica alle 21 Leclerc scatterà dalla prima casella, con Norris ed Hamilton a inseguire. Di seguito tutti gli orari per non perdersi nulla su Sky

Arriva un altro super weekend di motori sui nostri canali. Formula 1 negli Stati Uniti e MotoGP in Australia per una due giorni in pista tutta da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La Formula 1 corre ad Austin: a mezzanotte il via della Sprint Race, mentre alle 21 di domani è in programma la gara con Leclerc in pole position davanti a Norris ed Hamilton. L'altro Ferrarista, Sainz, scatterà quarto e Verstappen sesto, complice un track limits che gli ha cancellato l'ultimo giro.