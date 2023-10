Martin conquista la pole del GP Australia, firmando anche il nuovo record della pista con 1:27.246 (ha abbassato di mezzo secondo il precedente record che apparteneva proprio allo spagnolo). In prima fila anche Binder (2°) e Bagnaia (3°). Ecco la griglia di partenza a Phillip Island, valida sia per la gara lunga di oggi alle 6.10 sia per la Sprint di domenica alle 5. Tutto in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, I RISULTATI DELLE QUALIFICHE