Carlos Sainz commenta il 4° posto di Austin: "Di più oggi non si poteva fare, abbiamo fatto tutte le scelte giuste e sfiorato il podio. Sarà difficile battere la Mercedes, sono molto forti sul passo gara e i punti si fanno la domenica". Il Mondiale torna la prossima settimana in Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

