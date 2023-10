Il principe britannico e duca di Sussex presente al paddock texano per la gara del COTA. Ha incontrato, tra gli altri, anche i piloti della Mercecdes e chiacchierato con il team principal Toto Wolff. GP live alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

