Terzo tempo per Charles Leclerc nella prima giornata di libere del GP del Messico: "E' stato un venerdì positivo, in cui abbiamo completato quanto ci eravamo pianificati di fare. C'è del lavoro da fare per la qualifica e per la gara, cercheremo di fare ulteriori passi in avanti". Il fine settimana in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE