In pista a Città del Messico per il diciannovesimo round del campionato 2023. Possibile la pioggia all'Autodromo Fratelli Rodriguez? Diamo il consueto sguardo alle previsioni meteo per la tre giorni che scatta alle 20.30 con la prima sessione di libere. Il fine settimana in pista è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

