Pauroso incidente al giro 33 del GP del Messico per Kevin Magnussen, che perde il controllo della sua Haas, forse per un cedimento della sospensione posteriore sinistra, e si schianta contro le barriere. Fortunatamente il pilota esce sulle sue gambe dalla monoposto, che poco dopo subisce anche un principio di incendio. Gara interrotta con bandiera rossa per circa 30'. Ecco la fotosequenza del clamoroso botto. Il GP è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO LIVE