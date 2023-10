Ritorni e conferme, i primi di Norris (8,5), dopo le qualifiche non brillanti, e di Ricciardo (8,5): in forma come ai bei vecchi tempi. Le seconde sono quelle di un gigante come Hamilton, da 9, e di un Max Verstappen che sembra ormai infermabile (10). Sfortunato Perez, lascia dopo una curva, e auguri di cuore a Magnussen. Le pagelle del Gp Messico, il Mondiale torna in pista con la gara di domenica prossima in Brasile: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS MESSICO