IL GP DI "CHECO"

Il GP del Messico è la gara di casa per 'Checo' che cerca un segnale di riscossa dopo una stagione sottotono e di ottenere un risultato per convincere Red Bull a puntare ancora su di lui. Perez ha intanto mostrato sui social il casco dedicato alla gara, mentre per le strade di Città del Messico è spuntata una versione gigante e che si muove nel traffico. Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW GP MESSICO, LA GARA LIVE