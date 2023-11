Terzultimo appuntamento della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1. Per la gara a Interlagos, su un tracciato particolarmente "rugoso", Pirelli porta le mescole C2, C3 e C4. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli con i dati del fornitore unico del Mondiale. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW