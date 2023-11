A differenza di quanto visto nel venerdì o della qualifica Shootout, dove tutti sono dentro in decimi, nella Sprint Race distacchi abissali nonostante i sorpassi e i controsorpassi. E Lando è stato l'unico a tenere il ritmo del campione del mondo, è in un buon momento. Domenica il iGP del Brasile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT