Max l'insaziabile colleziona l'ennesimo 10 tondo della stagione. Un voto in meno di lui per Tsunoda, mentre il poleman Norris 7,5, complice una partenza non perfetta. Sufficienza per i veterani del gruppo, Hamilton e Alonso, così come lo spagnolo della Ferrari. Mezzo voto in più per l'altro Ferrarista. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP BRASILE, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE