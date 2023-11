La partenza non sarà fondamentale oggi in gara per la Ferrari, ma è vero che avere aria pulita per qualche giro potrebbe aiutare Leclerc a gestire meglio la macchina. Diversamente essere nel gruppo può complicare le cose. Oggi alle 18 il il GP del Brasile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT