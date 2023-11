Volata finale per la stagione di Formula 1, che conclude un trittico di gare consecutive correndo a casa del mito Ayrton Senna. La gara scatta alle 18 con il campione Verstappen davanti a tutti e un Leclerc che, dal secondo posto, spera di ottenere un risultato pesante dopo le precedenti due pole consecutive. Sainz dal settimo posto. Il GP del Brasile live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Il Mondiale di F1 è entrato nella sua fase finale e con la gara di oggi in Brasile - alle 18 in diretta su Sky - si chiude il trittico di gare consecutive in America. Ieri sono stati assegnati i primi punti del weekend con la Sprint Race vinta dal campione in carica Verstappen, mentre oggi la gara che mette in palio altri "gettoni" pesanti per la lotta al secondo posto soprattutto nella classifica Costruttori. La gara, che si corre sul tracciato di Interlagos, è su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.