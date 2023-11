Incredibile quanto accaduto a Las Vegas: per motivi di ordine pubblico, le tribune del circuito sono state chiuse all'1.30 locale, un'ora prima del via dell'unica sessione di libere, ritardata a causa dell'incidente di Carlos Sainz. Tifosi allontanati, con la polizia che è dovuta intervenire per convincere i fan più intransigenti. Guarda il video. GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

CASO TOMBINO: RICOSTRUZIONE - LIBERE A LAS VEGAS LIVE