Carlos Sainz chiude 2° le qualifiche di Las Vegas, ma scatterà 12° per la penalità: "Lavoro super del team, abbiamo anche il passo per giocarci la vittoria. Peccato per quanto successo ieri, non nascondo che sono ancora di pessimo umore. Sono deluso dalla mancata reazione sportiva a quanto accaduto da parte di Fia, del nostro sport e delle squadre avversarie".

"Non sono in un buon mood, ma in gara darò tutto"

"Non sono in un buon mood, ho perso la pole e poi la penalità di ieri. Sono deluso per la situazione in questo sport, dalla Fia e dalle squadre. Non siamo capaci come sport di reagire in maniera sportiva a fatti come quelli accaduti ieri. Darò tutto, con due macchine davanti avremmo potuto lottare per la vittoria. Spero di controllare il graining e andare avanti. Non abbiamo molte previsioni sul degrado gomme, lo vedremo in gara".