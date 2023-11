Fred Vasseur commenta l'uno-due Ferrari nelle qualifiche di Las Vegas, non dimenticando la penalità inflitta a Sainz: "E' un risultato positivo, siamo stati davanti in tutte le sessioni. Quando accaduto a Carlos è ingiusto, ma pensiamo alla gara. Essere davanti è un passo, ma ora dobbiamo concentrarci per domani. Risarcimento? Da lunedì ne parleremo con la Fia". Guarda il video. GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE