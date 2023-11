Max Verstappen è costretto a chiudere le qualifiche dietro alle Ferrari di Leclerc e Sainz, guadagnando una posizione grazie alla penalità dello spagnolo: "Siamo mancati un po' nel giro secco, ma cercheremo di rimontare in gara. Il passo non è male, qui è possibile superare". GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

"Spero di fare bene in gara, fondamentale la gestione della gomma"

"Fa tanto freddo e la pista è scivolosa, ed essendo un circuito cittadino cerchi di arrivare più vicino possibile alle barriere, per cui non è sempre lineare. E’ stato divertente e credo che abbiamo sfruttato al massimo il nostro potenziale per tutto il weekend. Ci è mancato un po’ il passo sul giro secco, ed è stato abbastanza chiaro anche in qualifica, ma spero però nella gara di domani. Mi auguro di poter gestire al meglio le gomme e di poter recuperare qualche posizione. Ieri non è sembrato male il passo gara, oggi no, ma i punti verranno assegnati domani e sarà importante far bene in gara. Ci sarà un lungo rettilineo e ci saranno le opportunità di sorpasso e speriamo di poter gestire al meglio le gomme".