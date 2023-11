Il momento decisivo a Las Vegas è stato il via: Verstappen molto aggressivo in partenza, fondamentale in cui la Ferrari deve migliorare. Non è stato perfetto lo start di Leclerc, anche se poi Max esagera a e viene penalizzato. Non bene anche Sainz: forse c'è un problemino da risolvere. Il Mondiale si chiude domenica ad Abu Dhabi: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS