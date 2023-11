Nella notte di Las Vegas sono state tante le stelle presenti al paddock: campioni sportivi, come Beckham e Ibrahimovic, ma anche Caroline Wozniacki e David Lee. Non mancano personaggi di spicco americani: Shaquille O'Neal, Oprah Winfrey, Axl Rose, Anthony Mackie, Patrick Dempsey e Paris Hilton. La F1 torna domenica con il GP di Abu Dhabi: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS - IBRA A LAS VEGAS: "RITORNO AL MILAN?"