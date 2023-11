Quello di Yas Marina sarà l'ultimo Gran Premio per AlphaTauri, che dal prossimo anno cambierà nome: si chiamerà Racing Bulls, per avvicinarsi alla 'prima squadra' Red Bull? Intanto Ricciardo e Tsunoda hanno girato con la livrea zebrata vista a Las Vegas. Tutto live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

VIDEO: LE NEWS SUL FUTURO DI ALPHATAURI - GP ABU DHABI, LIVE LIBERE