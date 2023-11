Max Verstappen conquista la pole ad Abu Dhabi, davanti a Charles Leclerc e Oscar Piastri. Ennesima grande prestazione di 'Iron Max' in stagione, che festeggia il primo posto in qualifica insieme ad una leggenda del calcio inglese: a consegnargli il ruotino è Sergio 'El Kun' Aguero. utto il fine settimana live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE