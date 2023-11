Non smette di stupire il giovanissimo pilota che, alla prima sessione di test ad Abu Dhabi con Prema Racing in vista della stagione 2024 di Formula 2, conquista già il secondo miglior tempo di giornata (1:36.257 con 37 giri completati). Il più veloce è stato il pilota britannico Oliver Bearmann, suo compagno di squadra, in 1:36.092

