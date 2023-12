Adesso è anche ufficiale: Davide Brivio e l'Alpine si separano. L'ormai ex responsabile del progetto giovani della scuderia francese saluta a tre anni dal suo arrivo nel 2021. "E' un capitolo della mia carriera di cui sono orgoglioso: ringrazio Alpine per avermi dato la possibilità di fare un'esperienza in F1. Sono inoltre grato alla scuderia per aver accolto il mio desiderio di perseguire altre opportunità che potrebbero, e spero si presentino, in futuro", ha detto l'ex manager di Yamaha e Suzuki in MotoGP