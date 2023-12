So cosa hanno chiesto i piloti a Babbo Natale...

Verstappen, insaziabile anche a Natale, la butta in filosofia e chiede un saggio di Nietzsche. Leclerc per il suo regalo guarda direttamente nel garage Papà Natale. Basta un vecchio disco per far felice invece Nado Alonso, quello del Camaleonti intitolato "Eternità" e che dice Eternità spalanca le tue braccia, io sono qua. E poi ci sono le richieste dei team principal Vasseur e Wolff... Il Mondiale di F1 riparte a marzo in Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

