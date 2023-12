Piloti e team ricaricano le energie in vista della prossima stagione di Formula 1 e si godono le feste di fine anno. Nel giorno di Natale non sono ovviamente mancati gli auguri a tifosi e appassionati, con post anche molto curiosi sui social. Il Mondiale riparte a marzo dal Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLA F1 2024